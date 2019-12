Trump geraakt door verwijdering uit Home Alone

De Amerikaanse president Donald Trump heeft getwitterd over de beslissing van de Canadese publieke omroep CBC zijn korte scène uit de film Home Alone 2: Lost In New York te knippen.

In een eerste tweet legde de staatsman de schuld van de verwijderde scène bij zijn ambtgenoot Justin Trudeau. "Het lijkt erop dat Justin T het niet kan waarderen dat ik hem laat betalen voor NATO en handel", aldus Trump. Niet veel later twitterde hij: "De film zal nooit meer hetzelfde zijn!". In tegenstelling tot zijn eerste tweet, eindigde de president die laatste met: "Grapje!".

De beslissing om Trump te verwijderen, was volgens CBC echter geen politiek statement. De omroep laat aan Amerikaanse media weten dat de scène al in 2014, voor Trump president werd, is verwijderd. "Zoals wel vaker gebeurt met films op televisie, is Home Alone 2 gemonteerd om tijd in te bouwen voor reclameblokken. De scène met Donald Trump is er een van een paar die uit de film zijn geknipt omdat ze niet onmisbaar waren voor de plot."

In de film uit 1992 heeft Trump een cameo; een heel klein rolletje waarin bekende mensen vaak zichzelf spelen. De per ongeluk alleen op een vliegtuig naar New York gestapte Kevin (Macauley Culkin) loopt in de scène het Plaza Hotel binnen en vraagt een willekeurige voorbijganger de weg naar de lobby. Die man is Donald Trump, destijds eigenaar van het hotel.