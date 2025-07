De aarde draait sneller dan ooit, en dat kan straks zomaar leiden tot de kortste dag in de geschiedenis

De aarde trapt het gaspedaal in. Dat betekent dat we een van deze weken misschien de kortste dag in de geschiedenis krijgen.

Het begon allemaal in 2020, toen onderzoekers ontdekten dat onze planeet ineens van haar normale ritme afweek. Normaal vertraagt de aarde heel langzaam door de aantrekkingskracht van de maan. Dat is een proces dat onze dagen over miljoenen jaren iets langer maakt. Maar nu? Nu lijkt het alsof de aarde een sprintje trekt. En wetenschappers begrijpen eigenlijk niet zo goed waarom.

Volgens fysici krijgen we daardoor op 9 juli, 22 juli of 5 augustus een dag die 1,30 tot 1,51 milliseconden (een milliseconde is een duizendste van een seconde) korter is dan de standaard 86.400 seconden. Dat klinkt als peanuts, maar voor technologie zoals GPS kan het een flinke kink in de kabel zijn.

Zo’n versnelling is geen eenmalige stunt. In 2022 was 30 juni al 1,59 milliseconden korter, en op 5 juli 2024 sneuvelde het record opnieuw met een dag die 1,66 milliseconden sneller ging. Dit jaar zien wetenschappers de meest consistente reeks korte dagen ooit, gemeten met superprecieze atoomklokken.

Wat zit erachter?

Waarom de aarde dit doet, is nog een mysterie. Bewegingen in de gloeiend hete kern van de aarde kunnen een rol spelen. Maar er is meer: oceaanstromingen, krachtige winden hoog in de lucht en zelfs weersystemen zoals El Niño kunnen de draaisnelheid beïnvloeden. Voeg daar aardbevingen en smeltende gletsjers aan toe, en je hebt een puzzel waar wetenschappers hun tanden op stukbijten.

Een dag die een fractie korter is, merk jij niet als je ’s ochtends je koffie zet. Maar voor onze moderne wereld is het een ander verhaal. GPS-systemen, het internet en zelfs de beurs leunen op tijdmetingen die tot op de milliseconde kloppen.

Normaal houden we alles netjes in orde door af en toe een schrikkelseconde toe te voegen. Maar als de aarde zo doorgaat, denken experts voor het eerst ooit een seconde weg te moeten halen.