Rapper Hef vanuit het niets op 1 in albumlijst

Rapper Hef is op 1 binnengekomen in de Album Top 100. Het is de tweede keer dit jaar dat hij de eerste plek van de lijst in handen heeft. Eerder dit jaar lukte hem dat ook al met Koud. Hef verdreef Harry Styles van de toppositie. Het oud-lid van One Direction Moet nu genoegen nemen met de vijfde plek.

Billie Eilish sluit 2019 af op de tweede plek. Haar album When We All Fall Asleep, Where Do We Go kent een kleine opleving en stijgt weer een paar plaatsjes. Coldplay maakt de top 3 compleet.

In de staart van de top 10 zijn een twee stijgers te zien. Het valt niet te verwachten dat de kerstplaat van Robbie Williams in 2020 nog een gooi gaat doen naar de hoge regionen van de lijst, maar Danny Vera zou zo maar eens nog wat kunnen stijgen in de eerste lijst van het nieuwe jaar.

Album Top 10 week 52

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, Album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1 (-) Hef - Tranen

2 (5) Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go

3 (2) Coldplay - Everyday Life

4 (3) Snelle - Vierentwintig

5 (1) Harry Styles - Fine Line

6 (4) Kensington - Time

7 (6) Ed Sheeran - No. 6 Collaborations Project

8 (11) Danny Vera - Pressure Makes Diamonds 1 & 2

9 (12) Robbie Williams - The Christmas Present

10 (8) Post Malone - Hollywood's Bleeding