Katja Schuurman mag zich niet meer online inchecken bij KLM

De seksvlucht van Katja Schuurman van Johannesburg naar Amsterdam heeft hier en daar al aandacht getrokken. Maar de actrice ontkende dat ze zich met drank en seks misdragen had. En dus bloedde het verhaal dood.

Story komt nu met een verslag van de vlucht dat veel te gedetailleerd is om verzonnen te kunnen zijn.

Korte samenvatting: Schuurmans vloog businessclass van Zuid Afrika naar Amsterdam, wilde per se naast een zakenman zitten (Story zegt te weten wie), begon haar eigen likeur drinken, likeur werd afgepakt, Katja kreeg waarschuwing. De gezagvoerder deelt haar mee dat ze een gevaar oplevert voor de vlucht en hij op het punt staat een ‘notice of violation’ uit te vaardigen, is te lezen in de Story. Dat is een laatste waarschuwing voordat een reiziger fysiek wordt aangepakt en gearresteerd namens de gezagvoerder aan boord. Daarvoor kunnen handboeien én de hulp van andere passagiers worden gebruikt.

Katja zoekt huilend troost bij de zakenman. Onder een KLM-dekentje deden ze Het – vliegend in de nacht boven Afrika. Een deel van de vlucht lag ze op de grond. Niet echt nodig, want de businessclass-stoelen zijn om te bouwen tot een volwaardig bed. Het mag ook niet. De crew laat haar liggen omdat ze liggend in ieder geval geen lawaai maakt.

De KLM vond dat de actrice veel overlast veroorzaakte, ook omdat zij en haar zakenman hun activiteiten niet stil uitvoerden. Ze heeft een waarschuwing gehad en mag niet meer online inchecken: ze moet aan de balie laten zien dat ze niet dronken is.