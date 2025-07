De kans dat Bontenbal premier wordt, is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegen

Ze wil ontzettend graag premier worden. De eerste poging om dat te bereiken mislukte helemaal. Ze dacht de score van Rutte de kunnen evenaren, 33 zetels, en meende dat ze winst kon halen bij kiezers van de PVV, door zich bereid te tonen met de PVV te regeren.

Het werkte als een boemerang. Niet de VVD won (9 zetels verlies), maar de PVV. Daardoor was ze gedwongen de regentenpartij VVD in een kabinet te rommelen, waar kleurrijke, maar onbekwame minsters aan deelnamen en dat voortdurend bijna viel, tot het echt viel.

En Yesilgöz laat zich in de campagne nu zien als Staatsvrouwe in wording, bij wie de toekomst van het land in veilige handen is. Ze spreekt veel over de veiligheid van het land, de toekomst van de industrie, de hardwerkende Nederlander.

Maar af en toe komt haar ware aard weer tevoorschijn. Dit weekeinde leverde een mooi staaltje van haar gebrek aan zelfbeheersing. En ook van haar onvermogen de effecten van haar handelen op termijn door te denken.

Ze sprong op de bagagedrager van Weird Duk, de provocateur van De Telegraaf. Samen stelden ze vast dat Douwe Bob een Jodenhater is.

Probleem: het is niet waar. Yesilgöz liegt vaker, zoals over de werkelijke asielcijfers en over haar vluchtverhaal. En ook dit was een leugen.

De artiest was weggegaan bij een optreden voor joodse kinderen, omdat hij de indruk had dat de organisatie - tegen de afspraken in - het optreden gebruikte voor propaganda voor het zionisme. Daar had hij geen zin in.

Volgens Yesilgöz en Duk bewees dat dat Douwe Bob een Jodenhater is.

De provocatie had effect. De 'knokploegen' van Duk gingen aan de slag. De doodsbedreigingen tegen Douwe Bob en zijn gezin werden zo heftig dat de politie heeft aanraadde onder te duiken.

Deze poging tot stoerdoenerij van Dilan Yeşilgöz is helemaal mislukt en heeft haar zelf alweer ontmaskerd als een leugenaar en ophitser.

Het AD verdiepte zich in de neiging van Yesilgöz te liegen. Het AD: Het is een mix van profileringsdrang en ijdelheid, weten haar getrouwen. Al haar hele carrière stapt ze geregeld in de spotlights. In haar tijd als Amsterdams raadslid belde Yesilgöz volgens verslaggevers van Het Parool geregeld zélf de krant of ze mocht reageren als er weer een crimineel was geliquideerd. Ze wilde zich op het thema veiligheid roeren. "Terwijl we op dat moment nog niet eens wisten wie het slachtoffer was", vertelde een journalist van die krant later.

De behoefte te bluffen en liegen zal er aan bijdragen dat ze nooit premier zal worden. Ze stond in de peilingen al op verlies. Dit gaat haar zetels kosten. Er zijn potentiële VVD-kiezers die van dit gedraai en gebluf akelig vinden.

Mensen die een beetje rechts zijn, maar niet achterlijk zullen zich in nog groteren getale afkeren van de VVD en hun toevlucht zoeken bij Henri Bontebal en zijn redelijk alternatief. De kans dat het CDA de grootste partij wordt en Bontenbal premier is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegen.