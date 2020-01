‘Jeangu Macrooy wordt inzending Eurovisiesongfestival’

Jeangu Macrooy gaat Nederland in mei vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival. Dat meldt het AD donderdagavond op basis van "zeer betrouwbare bronnen". De manager van Jeangu leek het gerucht kort daarvoor in de uitzending van De Wereld Draait Door nog te ontkennen. De AVROTROS was donderdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar. De soulzanger komt uit Suriname en woont sinds 2014 in Nederland. Jeangu vertolkte in 2018 de rol van Judas in The Passion. NPO Radio 2-dj Timur Perlin stelde zondag dat Nederland een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Ingewijden vertelden eerder deze week aan Shownieuws dat Jordan Roy de opvolger van Duncan Laurence zou worden, maar de zanger liet donderdag aan Shownieuws doorschemeren dat hij zelfs helemaal nog niet is gevraagd. "Als AVROTROS het zou willen: ik zou het doen", aldus Jordan. Het Eurovisiesongfestival vindt in mei plaats in Rotterdam Ahoy.