Mysterieuze bezoeker uit de interstellaire ruimte racet richting de zon, maar we gaan ‘m nooit kunnen bereiken

Een object van buiten ons zonnestelsel, dat de naam A11pl3Z draagt, zoeft momenteel recht op de zon af. Het vinden van zo'n hemellichaam is een zeldzame gebeurtenis die ons veel kan bijleren.

Het avontuur begon in Chili, waar amateurastronomen het mysterieuze object opspoorden. Grappig genoeg bleek later dat NASA het al op 14 juni had gezien, maar het toen nog niet als iets bijzonders had herkend. Pas nu realiseren we ons hoe uniek deze bezoeker is.

Na analyse blijkt: A11pl3Z is geen kleintje. Het object heeft een doorsnede van zo’n 20 kilometer en scheurt met een snelheid van 240.000 kilometer per uur door de ruimte . In oktober bereikt het zijn dichtste punt bij de zon, op een afstand van twee keer die tussen de aarde en de zon. Dat klinkt ver, maar in ruimte-termen is het een kort bezoekje. Daarna? Terug de eindeloze ruimte in.

Voor astronomen is dit een gouden kans, maar ook een flinke uitdaging. Dit soort objecten raast echt in een razend tempo door ons zonnestelsel. Ze zijn zo vluchtig dat je maar weinig tijd hebt om ze te onderzoeken. Met telescopen wereldwijd gericht op A11pl3Z proberen wetenschappers nu alles te ontdekken wat ze kunnen. Het object blijft tot eind dit jaar zichtbaar, en dat geeft onderzoekers nét genoeg tijd om de baan te berekenen en te kijken waar het van gemaakt is.

Geen ruimteschip, wel een plan

Droom je van een ruimtesonde die dit object van dichtbij bekijkt? Helaas, dat zit er niet in. Zelfs als we nu een raket lanceren, zou A11pl3Z allang verdwenen zijn voor we in de buurt komen. Maar er is hoop: in 2029 lanceert het Europese Ruimteagentschap (ESA) de Comet Interceptor-missie. Dit tuig wacht in de ruimte op de volgende interstellaire bezoeker, klaar om die wél van dichtbij te bestuderen.

A11pl3Z is niet de eerste die langskomt. In 2017 verraste de asteroïde ‘Oumuamua ons met zijn vreemde vorm en bewegingen, en in 2019 konden we komeet Borisov wat langer bekijken omdat hij eerder werd gespot. Toch blijft elke interstellaire bezoeker bijzonder. Met A11pl3Z krijgen we weer een kans om een glimp op te vangen van wat er in de verre uithoeken van het heelal rondzweeft.