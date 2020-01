Prins Philip is ‘razend’

De aankondiging van Meghan Markle en prins Harry om de koninklijke familie de rug toe te keren zorgde voor opschudding, in de media, maar ook zekeronderde hoofdrolspelers. Vooral ook ten paleize. De stokoude Prins Philip (98) komt zelfs naar het ‘winter-paleis’ van Sandrigham om zijn vrouw bij te staan. Hij gaat nog hoogst zelden op stap, maar volgens Engelse media wil hij maandag bij het gesprek zijn van zijn vrouw, zijn zoon en zijn twee kleinzonen. Naar verluid is hij zeer ontstemd over het ongedisciplineerde gedrag van Harry en vooral Meghan. Hij heeft zelf zijn leven ondergeschikt gemaakt aan het voortbestaan van het Koninklijk huiz en vindt dat anderen, als ze eenmaal aan boord zijn, dat ook moeten doen.

“ Als je zegt dat de hertog teleurgesteld is, zou dat een behoorlijk understatement zijn. Hij is diep gewond,” voegt een bron toe.