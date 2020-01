Miley Cyrus: ik weet waarom ik niet bij de Grammy’s mocht zijn

Hoewel haar vader Billy Ray een Grammy won, samen met Lil Nas X, was Miley Cyrus niet aanwezig in het Staples Center in Los Angeles waar de Grammy Awards werden gehouden. De zangeres laat op Instagram weten dat ze wel weet waarom er geen uitnodiging meer op haar deurmat neerploft.

Miley plaatste een kort filmpje van de MTV EMA's uit 2013, waarin ze een joint opsteekt op het podium. Iets wat in Europa misschien niet direct als heel aanstootgevend wordt gezien maar in Amerika wel. "En nu vragen jullie af waarom ik niet meer uitgenodigd wordt bij awardshows", schrijft de zangeres erbij.

Billy Ray nam uiteindelijk Miley's jongere zusje Noah mee naar het muziekfestijn, die haar vader zijn Grammy zag opdragen aan Kobe Bryant en zijn dochter Gianna.