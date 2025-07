150.000 Nederlandse mannen verkrachtten in het buitenland kinderen of jonge pubers

Er blijken jaarlijks tienduizenden Nederlandse mannen naar het buitenland te gaan om seks te hebben met minderjaren, soms zelf kinderen van onder de 12.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft voor het eerst een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de omvang van transnationaal seksueel kindermisbruik (TSK) door Nederlandse mannen. De resultaten zijn schokkend:

2,3% van Nederlandse mannen heeft ooit in het buitenland seks gehad met een minderjarige (persoon jonger dan 16-18 jaar afhankelijk van de situatie)

Dit komt neer op naar schatting 131.000 tot 171.000 Nederlandse mannen die zich ooit schuldig hebben gemaakt aan offline transnationaal seksueel kindermisbruik

Jaarlijks circa 20.000 Nederlandse mannen reizen naar het buitenland en maken zich daar schuldig aan seksueel kindermisbruik

Twee derde van de plegers deed dit nog in de afgelopen vijf jaar

Online kindermisbruik

Naast fysiek misbruik is er ook gekeken naar online TSK via livestreams:

2,3% van de mannen heeft ooit deelgenomen aan livestreams met minderjarigen die seksuele handelingen verrichten

86% van deze online daders heeft ook fysiek seksueel kindermisbruik gepleegd

Als online TSK wordt meegerekend, stijgt het totaalpercentage TSK-plegers naar 3,4% van de Nederlandse mannelijke bevolking

Wie zijn die mannen?

Gemiddelde leeftijd: 35 jaar (niet de verwachte oudere mannen)

Het overgrote deel woont samen met een partner ten tijde van het onderzoek

Ongeveer de helft heeft een hogere opleiding

Slechts een klein percentage is werkloos

Valt er iets aan te doen?

Transnationaal seksueel kindermisbruik is strafbaar onder Nederlands recht, ook als het in het buitenland wordt gepleegd. Het Nederlands Wetboek van Strafrecht is extraterritoriaal van toepassing op Nederlandse burgers die zich hieraan schuldig maken.