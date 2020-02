Marcel van Roosmalen verkozen tot Republikein van het Jaar

Schrijver en columnist Marcel van Roosmalen is door het Republikeins Genootschap verkozen tot Republikein van het Jaar. Het genootschap roemt Van Roosmalen "om zijn heldere stellingname tegen het koningshuis en het aankaarten van affaires rond de Oranjes."

In zijn bijdragen voor nrc.next en radioprogramma De Nieuws BV op NPO Radio 1 sprak de schrijver zich uit tegen de verhuuractiviteiten van prins Bernhard. Ook wijdde hij columns aan de vergoedingen voor het onderhoud van paleismeubilair en de verkoop van de kunstcollectie van prinses Christina. Van Roosmalen krijgt op 8 februari een trofee en een geldbedrag van 1000 euro. Het is de zesde keer dat de prijs wordt uitgereikt. Eerdere winnaars waren Arjen Lubach (2015) en Maarten van Rossem (2016). Het Republikeins Genootschap zet zich in om "de monarchie te vervangen door een democratische staatsvorm".