Kranten pakken uit met breuk Marco en Leontine

Een deel van de Nederlandse ochtendkranten pakt woensdag uit met de relatiebreuk tussen Marco en Leontine Borsato. Zowel De Telegraaf als het AD besteedt op de voorpagina groots aandacht aan het einde van een van de bekendste Nederlandse showbizzkoppels.

"Droom Borsato's spat uiteen", kopt De Telegraaf. De krant noemt het paar "Nederlands meest succesvolle en bewonderde glamourstel" en vraagt zich af of Marco's affaire met pianiste Iris Hond, die vorig jaar aan het licht kwam, de druppel was.

"Hard gestreden, toch verloren", schrijft het AD over de dinsdag aangekondigde scheiding. Volgens de krant is er een einde gekomen aan een "sprookjeshuwelijk" tussen een koppel dat "een match made in heaven" leek.

Ook kranten als Trouw en de Volkskrant besteden aandacht aan de breuk tussen Marco en Leontine, al kiezen zij ervoor om het nieuws minder groot te brengen.