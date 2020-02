Modellen eisen actie tegen wangedrag Victoria’s Secret

Lingeriebedrijf Victoria's Secret moet actie ondernemen tegen de vrouwonvriendelijke cultuur binnen het bedrijf. Dat stelt modellenorganisatie The Model Alliance in een open brief, die onder meer ondertekend is door Christy Turlington, Caitriona Balfe en Amber Valletta.

Dit weekend publiceerde de New York Times een artikel waarin dertig huidige en voormalige werknemers van het bedrijf laten weten dat de sfeer binnen Victoria's Secret vrouwonvriendelijk is, er wordt gepest en sprake is van wangedrag. Zo zou een van de topmannen van moederbedrijf L Brands modellen hebben gevraagd hem te zoenen, hen op zijn schoot hebben getrokken en een van hen voorafgaand aan de bekende Victoria's Secret Fashion Show in 2018 in het kruis hebben gegrepen.

In de open brief stelt The Model Alliance dat het Victoria's Secret al in september heeft uitgenodigd deel te nemen aan het RESPECT-programma dat de organisatie heeft opgesteld om een veilige werkomgeving te creëren voor modellen. Daar zou het lingeriebedrijf geen interesse in hebben gehad. Na het artikel dat dit weekend uitkwam, schrijft de alliantie: "in het kader van deze vreselijke berichten, is dat antwoord absoluut onacceptabel."