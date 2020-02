Boze boeren starten wervingscampagne voor eigen omroep

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil een eigen televisieomroep beginnen. Hiervoor is de groep naar eigen zeggen een ledenwervingscampagne gestart: de boeren willen op televisie onder meer gaan uitleggen hoe ze beperkt worden in het uitvoeren van hun werk.

Dat meldt een woordvoerder van de actiegroep maandag in De Gelderlander. Volgens de actiegroep is de ledenwervingsactie gestart. "Als we de 50.000 leden halen, willen we inderdaad een omroep beginnen", stelt de woordvoerder. "We willen op televisie burgers meer achtergrondinformatie gaan geven over hoe onze bedrijven daadwerkelijk werken, over wat we wel maar ook vooral niet mogen."

Woensdag houdt de FDF opnieuw een actie in Den Haag uit protest tegen mogelijk ingrijpende maatregelen die voor de landbouwsector worden genomen.

Op dit moment is vooral KRO-NCRV-presentatrice Yvon Jaspers op televisie het boegbeeld voor de boeren in Nederland, al liet zij tijdens alle protesten niets van zich horen. Wel beloofde zij in de nieuwe reeks van het programma Onze Boerderij ook in te gaan op de stikstofcrisis en de boerenprotesten van de afgelopen maanden.

Alleen maar huilen

De NPO-coryfee stopte het afgelopen jaar met haar promotiewerkzaamheden voor ForFarmers, het grootste veevoederbedrijf van Europa. Zij kwam onder vuur te liggen omdat zij voor dit bedrijf ook de "boerentrots" onder de aandacht bracht. Die betaalde bijbaan riep de vraag op in hoeverre haar programma's Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij een verlengstuk zijn van deze campagne maar het Commissariaat van de Media oordeelde na onderzoek alleen dat KRO-NCRV onzorgvuldig was geweest in het beoordelen van de neventaken van de presentatrice.

In een interview met Jeroen Pauw liet Jaspers weten zich door alle vragen over haar nevenfuncties "verrekte alleen" gevoeld te hebben. "Ik kon alleen maar huilen", bekende zij.