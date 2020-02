‘Weinstein heeft slapeloze nachten na veroordeling’

Het leven na zijn veroordeling voor seksueel misbruik valt Harvey Weinstein zwaar. Dit heeft een goede bekende van hem laten weten aan de New York Post. "Het gaat helemaal niet goed met hem, dit is een enorme klap voor hem." "Eens was hij de gevierde man, die altijd omringd was met mooie vrouwen. Hij had prachtige huizen leefde als een koning. En nu eet hij 's avonds een boterham met ham of kaas. Hij doet geen oog meer dicht en lijdt aan slapeloosheid. Zijn geest heeft geen rust, wat hem opbreekt," aldus de bron. Weinstein maakt zich vooral zorgen om zijn kinderen, zo liet zijn advocaat Donna Rotunno eerder al weten. "Hij heeft nooit gewild dat zij dit moeten meemaken. Het is zijn grootste angst dat hij er niet meer voor hen kan zijn." De Hollywoodproducent heeft drie dochters uit zijn eerste huwelijk en een zoon en dochter uit zijn tweede huwelijk met Georgina Chapman.