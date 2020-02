Maxime Meiland klein en kneuterig de mode in

Maxime Meiland heeft er bewust voor gekozen haar eigen kledinglijn op kleine schaal te beginnen. In het Algemeen Dagblad vertelt ze dat ze aanbiedingen heeft gekregen om een samenwerking aan te gaan, maar liever op eigen kracht van start gaat. "Ik begin liever klein en kneuterig, maar wel zonder dat ik concessies hoef te doen." De 24-jarige kijkt er naar uit om later dit jaar met haar dochter en ouders het kasteel waar hun razend populaire realityshow Chateau Meiland werd opgenomen te verlaten. "Misschien als het allemaal niet zo was ontploft, hadden we het wel langer volgehouden in Frankrijk. Nu is het heel zwaar, zeven dagen per week werken en gasten die verwachten dat je er altijd bent. We moeten te veel van onze privacy ervoor opgeven." Ondanks die behoefte aan privacy, start de jonge moeder vrijdag met haar eigen vlogserie voor magazine Linda.meiden. Ze denkt dat ze daarin een andere Maxime kan laten zien dan kijkers van Chateau Meiland gewend zijn. "Als de camera's van SBS hier niet zijn, gebeurt er nog zoveel. Eigenlijk zonde om dat niet vast te leggen. Zelf in de weer met een vlog camera vind ik heel leuk. Je ziet een wat serieuzere kant van mij, denk ik."