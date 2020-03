Aanhoudingen na ‘verjaardagsdiefstal’ bij Wibi Soerjadi

De politie heeft arrestaties verricht naar aanleiding van de diefstal op het landgoed van Wibi Soerjadi in Diepenheim, twee weken geleden. Dat vertelde de pianist dinsdag in Op1. Soerjadi werd beroofd toen hij in Disneyland Parijs was om zijn vijftigste verjaardag te vieren. Het gaat volgens de pianist om "serieuze aanhoudingen". Hij prijst de politie Hengelo voor hun inzet en heeft een deel van zijn spullen terug gekregen. Soerjadi meldde de inbraak op Instagram. "Alles weg inclusief paardenwagen", aldus muzikant, die zei "in shock" te zijn over de inbraak. De pianist moest na het bezoek aan Disneyland op de bank slapen omdat ook zijn beddengoed was ontvreemd. De paardenwagen werd eerder al teruggevonden in Enschede. De pianist liet in Op1 ook weten het onzin te vinden dat hij het voortaan niet meer zo van de daken moet schreeuwen als hij voor langere periode van huis weg is. Er gingen talloze cameraploegen mee naar Disneyland om het feestje van Soerjadi vast te leggen.