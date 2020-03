Voor Dries Roelvink valt het ook allemaal niet mee

Natuurlijk, er zijn andere mensen die het nog moeilijker hebben. Maar we moeten het leed van Dries Roelvink ook niet onderschatten, vertelt hij aan De Telegraaf. Hij zit, zegt hij, in zak en as. „Het maakt de wereld klein. Zowel als het gaat om mijn privéleven als zakelijke activiteiten heb ik niets te doen. Financieel kan ik het misschien nog een paar maanden uithouden, maar dan komt écht de bodem in zicht.”

„De economie stortte al volledig in na een paar dagen. Het is ongekend. Ik ben ook zzp’er en iedereen denkt dat die Roelvink zich geen zorgen hoeft te maken. Maar daar vergissen mensen zich in. Financieel maak ik me hele grote zorgen. Als alles opschuift komt er niks binnen, zit ik straks ook zonder inkomen en kom ik in liquiditeitsproblemen. Ik heb wel een klein buffertje, een paar maanden kan ik het nog wel uitzingen. Maar het moet niet langer duren want dan zie ook ik de bodem.”

„Vreselijk…. Kijk, ik ben géén miljonair en zal ook straks ergens van moeten leven. Ik wil beslist niet zielig doen, want de mensen die momenteel op de intensive care liggen of zieke mensen in hun omgeving kennen, hebben het natuurlijk vele malen zwaarder, maar dit is wel de keiharde realiteit waar ook ik mee te maken krijg als de crisis nog maanden voortduurt.”