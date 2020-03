Overleden: Liesbeth List (1941-2020)

Chansonnière en actrice Liesbeth List is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt haar familie vandaag aan NOS. Ze was al enige jaren dement.

Liesbeth List werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië. Na hun bevrijding pleegde haar moeder zelfmoord, waarna ze met haar vader naar Nederland kwam. Deze hertrouwde, maar de band met haar stiefmoeder was zo slecht, dat ze in een weeshuis werd geplaatst. Hier mocht ze echter niet blijven, waarna haar stiefmoeder haar in 1948 tijdens een vakantie achterliet op Vlieland, nadat ze had vernomen dat een echtpaar aldaar een langgekoesterde kinderwens had. Ze nam de naam aan van haar pleegouders, en voor het eerst had ze een stabiele, veilige jeugd. Ze koestert goede herinneringen aan haar tijd op het eiland, waar de kleine Liesbeth uren met haar pleegvader doorbracht in de vuurtoren waarvan hij wachter was.



Op haar achttiende vertrekt Liesbeth naar Amsterdam.

Ze brak door nadat ze begin jaren 60 optrad in televisieshows en contact kreeg met zanger Ramses Shaffy, die haar vroeg mee te werken aan Shaffy Chantant. Met Shaffy zou ze jarenlang muzikaal optrekken, resulterend in onder meer de grote hit Pastorale.

Ze won onder meer Edisons (1971 en 1995) en een Gouden Harp (1998) en de oeuvreprijs van de Gouden Eeuw Awards.