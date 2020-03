Marga Bult als verpleegkundige aan de slag in coronacrisis

Ook Marga Bult zet zich in tijdens de coronacrisis. De 63-jarige zangeres, en oud-verpleegkundige, is een van de vele mensen die gehoor heeft gegeven aan de oproep van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 'extra handen in de zorg'. Marga heeft een "indrukwekkende" informatiemiddag gehad over protocollen en met gesprekken, twittert ze vrijdagavond. "Morgen def. aan de slag als oud-verpleegkundige." De zangeres gaat coronapatiënten in het Brabantse Uden helpen. "Best spannend allemaal."