Twee mensen bij de begrafenis van Liesbeth List

Het begin van het leven van Liesbeth List was niet fijn, haar uitvaart was ook eenzaam. Alleen haar dochter Elisah en schoonzoon Marc vergezelde haar op haar laatste tocht in Soest, vlakbij het verpleeghuis waar ze haar laattste jaren sleet..

De familie heeft het idee later nog wel een afscheid te organiseren in Amsterdam.

De avond voor de afscheidsplechtigheid werden volgens De Telegraaf nog wel Hans van Willigenburg, Frank Boeijen en Albert Verlinde in de gelegenheid gesteld Liesbeth de laatste eer te bewijzen. De eerste gold als haar beste vriend, de laatste twee wisten haar carrière in de jaren tachtig en negentig een doorstart te geven met nieuwe nummers en haar hoofdrol in de musical Piaf.

De foto is niet gemaakt op de begrafenis gisteren