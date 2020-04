Rumag schrapt ‘joe joe’-items na dreigen advocaat Bram Krikke

Rumag is per direct gestopt met het verkopen van T-shirts, truien en hoodies met daarop de door Bram Krikke bedachte term 'joe joe'. Het in opspraak geraakte bedrijf haalde de artikelen offline nadat de YouTuber en SLAM!-dj een advocaat op hen af had gestuurd.

"Inmiddels heeft Rumag de joe joe-items van de website gehaald", schrijft Bram in een bericht op zijn Instagram-pagina. "Het bedrag wat ermee is opgehaald is overgemaakt naar het Rode Kruis." Bij zijn bericht plaatst de dj een screenshot met daarin een betaling van 2216 euro van Rumag aan het goede doel.

Het op social media populaire Rumag kreeg afgelopen zondag felle kritiek in het programma Zondag met Lubach. Het bedrijf werd ervan beschuldigd winst te maken op een benefietactie waarin 'coronakleding' verkocht werd en zou citaten van anderen overnemen.

Het bedrijf claimde eerder dat het overnemen van andermans quotes "grijs gebied" is. "Dat gebied is verre van grijs, omdat het merk 'joe joe' in 2018 is geregistreerd bij het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), de officiële instantie voor de registratie van merken", zo zegt de manager van Krikke in het AD.