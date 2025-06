Deze vitamine bepaalt of je calorieën worden omgezet in spieren of vet

Een tekort aan vitamine D kan verklaren waarom sommige mensen ondanks intensieve training weinig resultaat zien. Onderzoekers ontdekten namelijk dat dit vitamientje een cruciale rol speelt bij het sturen van calorieën naar spiergroei in plaats van vetopslag.

Een onderzoek uit 2024 laat zien hoe vitamine D de richting bepaalt waarin overtollige calorieën worden gebruikt. Bij voldoende vitamine D-niveaus gaan extra calorieën naar spieropbouw. Bij een tekort worden dezelfde calorieën opgeslagen als lichaamsvet.

Het mechanisme werkt via verschillende hormonale processen. Vitamine D stoffen in het lichaam die spiergroei remmen Tegelijkertijd verbetert het de gevoeligheid voor een stof die vetverbranding aanmoedigt. Ook zorgt het vitamientje ervoor dat mensen meer vet verbranden in rust, ook wanneer zij hun dieet niet aanpassen.

Deze hormonale verschuiving verklaart waarom mensen met een verborgen vitamine D-tekort moeite hebben met hun trainingsresultaten, ondanks een correcte voeding en regelmatige sport. En dat we dat nu weten, is belangrijk. Bijna de helft van alle mensen wereldwijd kampt namelijk met een vitamine D-tekort, zonder dit te beseffen.

Natuurlijke bronnen

Maar wat kan je hier nou aan doen? De zon blijft de belangrijkste bron van vitamine D, maar vooral tijdens herfst en winter adviseren experts om supplementen te nemen. Voeding kan ook bijdragen: vette vis zoals zalm en sardines, rood vlees, eigeel en tonijn bevatten aanzienlijke hoeveelheden.

Pas wel op: vitamine D lost niet alle problemen op. Een teveel aan supplementen kan zelfs nadelige effecten hebben. Zo kan een overschot aan vitamine D leiden tot calciumstapeling in het bloed, met klachten als misselijkheid, vermoeidheid, nierproblemen en hartritmestoornissen tot gevolg. Daarom is het belangrijk om niet zomaar hoge doseringen te slikken. Wie twijfelt over zijn vitamine D-status of supplementgebruik, kan het best advies vragen aan een arts of diëtist.