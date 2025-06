Extreme hittegolf teistert zuid-europa: temperaturen boven 40 graden. Nederland ook beetje getroffen

extreme temperaturen die tot boven de 40 graden oplopen. Deze vroege zomerhitte beïnvloedt miljoenen mensen in populaire vakantiebestemmingen en stelt lokale autoriteiten voor grote uitdagingen Zuid-Europa wordt momenteel geteisterd door een intense hittegolf metoplopen. Deze vroege zomerhitte beïnvloedt miljoenen mensen in populaire vakantiebestemmingen en stelt lokale autoriteiten voor grote uitdagingen

Temperatuurrecords in Zuid-Europa

Spanje: Tot 45 Graden in Madrid en Andalusië

Spanje wordt het zwaarst getroffen door de hittegolf. In de regio's Madrid en Andalusië worden dit weekend temperaturen tot 45 graden verwacht De Spaanse meteorologische dienst waarschuwt dat zondag en mogelijk ook maandag nog extreme temperaturen tot boven de 40 graden zullen worden gemeten, vooral in het zuidwesten van het land en in sommige gebieden in het noordoosten.

Portugal: Code Oranje en brandgevaar

zondag twee derde van het land in code oranje zitten. In de hoofdstad Lissabon lopen de temperaturen op tot 42 graden. De autoriteiten waarschuwen voor een verhoogde kans op bosbranden vanwege de extreme In Portugal zalzitten. In de hoofdstad. De autoriteiten waarschuwen voor eenvanwege de extreme hitte . Op 26 juni 2025 werden er al meer dan 40 bosbranden gemonitord in heel Portugal, waarvan de meeste onder controle zijn gebracht.

Italië: Code Rood in 21 steden

Italië heeft code rood afgekondigd in 17 steden op zaterdag, met een uitbreiding naar 21 steden op zondag. Van het noordelijke Milaan en Bologna tot het zuidelijke Napels en Palermo kunnen de temperaturen oplopen tot 39 graden in de schaduw. In de hoofdstad Rome wordt 37 graden verwacht. Bij code rood heeft de warmte niet alleen gevolgen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, maar ook voor mensen in goede gezondheid.

Frankrijk: 40 graden aan de Middellandse Zee

In Frankrijk verwacht de weerdienst Météo-France temperaturen van 34 tot 38 graden, met tot 40 graden aan de Middellandse Zee. Ook zondag en maandag zouden de temperaturen nog oplopen tot 35 graden, waarbij 's nachts de temperatuur niet onder de 20 graden zakt.

Noodmaatregelen voor verkoeling

Gratis Zwembaden en ventilatoren

Verschillende steden hebben noodmaatregelen getroffen om hun inwoners te helpen:

Marseille : Openbare zwembaden zijn gratis toegankelijk gemaakt en er is een kaart beschikbaar gesteld met openbare ruimtes en gebouwen die over airconditioning beschikken

: Openbare zwembaden zijn gemaakt en er is een kaart beschikbaar gesteld met openbare ruimtes en gebouwen die over airconditioning beschikken Nice : Heeft 250 draagbare ventilatoren ter beschikking gesteld van scholen en ouderen

: Heeft ter beschikking gesteld van scholen en ouderen Rome: Gemeentelijke zwembaden zijn gratis opengesteld voor inwoners van 70 jaar en ouder

Gevolgen voor de Middellandse Zee

De extreme hitte heeft ook gevolgen voor de Middellandse Zee, waar het water nu al 6 graden warmer is dan normaal. Ten oosten van Spanje is het water op sommige plaatsen 28 graden Celsius, wat zeer uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar Dit verhoogt de kans op hevige stormen in het najaar, waarbij in Valencia al wordt gevreesd voor een nieuwe waterbom.

Nederland ook beetje getroffen

Ook Nederland ontkomt niet aan de hitte. Het Nationaal Hitteplan is vanaf 29 juni actief in Limburg en Noord-Brabant. Dinsdag 1 juli kan het 35 tot 36 graden worden in het zuiden en zuidoosten van Nederland Dit is de eerste keer in drie jaar tijd dat het hitteplan wordt geactiveerd

Historische Context

Deze hittegolf volgt kort op een reeks van gebroken records voor extreme hitte, waaronder de heetste maart ooit in Europa volgens de klimaatmonitor Copernicus van de EU. Klimaatexperts waarschuwen dat "de zomer nog maar net begonnen is en we zitten nu al op temperaturen die we normaal pas eind juli hebben"

De huidige hittegolf benadrukt de toenemende intensiteit en vroegere start van extreme hitte in Zuid-Europa, wat grote gevolgen heeft voor de toerisme-industrie en de volksgezondheid in de getroffen regio's.