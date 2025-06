Drie bewijzen dat het met de Amerikaanse economie de verkeerde kant uitgaat

Donald Trump is niet alleen een bedreiging voor de rest van de wereld, maar ook voor de Verenigde Staten. De economie, die hij groter en sterker zou maken dan ooit, wordt zwakker.

Er zijn drie tekenen die dat aantonen.

3 tekenen dat het niet best gaat met de Amerikaanse economie

1. Krimp van het bruto binnenlands product (BBP) Het Amerikaanse BBP is in het eerste kwartaal van 2025 gekrompen, met een daling van 0,5% op jaarbasis volgens de meest recente cijfers van het Bureau of Economic Analysis. Dit was slechter dan eerdere schattingen en betekent de eerste daling sinds 2022. Een daling van het BBP is een klassiek signaal van economische zwakte, zeker als deze gepaard gaat met andere negatieve indicatoren

2. Afnemende consumentenbestedingen Consumentenbestedingen, goed voor bijna 70% van het Amerikaanse BBP, zijn in mei 2025 met 0,3% gedaald ten opzichte van april. Dit is bijzonder, want een daling van de consumentenbestedingen komt zelden voor buiten crisissituaties zoals de coronapandemie of de financiële crisis. De groei van de uitgaven was in het eerste kwartaal al veel lager dan voorgaande kwartalen (0,5% versus 4% in Q4 2024). Deze terugval wijst erop dat consumenten voorzichtiger worden, mede door afnemende werkgelegenheid en stijgende prijzen door nieuwe importtarieven

3. Verslechterende arbeidsmarkt De Amerikaanse arbeidsmarkt vertoont duidelijke tekenen van verzwakking. Het aantal mensen dat een beroep doet op werkloosheidsuitkeringen is de afgelopen maanden gestegen tot bijna 2 miljoen, het hoogste niveau sinds november 2021. Het aantal langdurig werklozen (meer dan 27 weken) is ook toegenomen. Bovendien zijn er minder vacatures per werkzoekende dan tijdens de piek van de arbeidsmarkt in 2022. Dit alles wijst op een moeilijkere arbeidsmarkt, waarin het lastiger wordt om een nieuwe baan te vinden en de onderhandelingspositie van werknemers verslechtert].

Overzicht in een tabel