Selena Gomez heeft bipolaire stoornis

Selena Gomez is er onlangs achtergekomen dat ze kampt met een bipolaire stoornis. Dat vertelt de zangeres vrijdag aan Miley Cyrus in haar wekelijkse Instagram Live-serie Bright Minded. De 27-jarige Selena kampte jarenlang met depressies en angsten en ging recent naar een psychische instelling voor een gesprek. "Ik besprak dat ik na jaren van verschillende klachten realiseerde dat ik een bipolaire stoornis heb", blikt de zangeres terug. "En toen kreeg ik er meer informatie over en dat helpt me. Het maakt me niet bang dat ik dit nu weet." Selena was eerder openhartig over haar mentale problemen, maar sprak niet eerder over een bipolaire stoornis. Toen de zangeres werd gediagnosticeerd was ze aanvankelijk bang, maar ook erg opgelucht. "Bang omdat het geheim openbaar was, maar opgelucht dat ik wist waarom ik jarenlang met verschillende depressies en angsten heb geworsteld."