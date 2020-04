Lenny Kuhr als troubadour langs verzorgingstehuis (video)

Hoewel ze vanwege de coronacris niet voor volle zalen kan optreden heeft zangeres Lenny Kuhr toch een veilige manier gevonden buitenshuis voor een live-publiek muziek te maken. Donderdag plaatste de oud-songfestivalwinnares op Twitter video's van haar optreden voor de deur van een verzorgingstehuis.

"Ik ben weer troubadour, niet in kastelen maar bij verzorgingshuizen", schrijft Lenny in haar tweet. Het optreden vond plaats voor de deur van verzorgingstehuis de Vonderhof in Eindhoven, waar Lenny's vader tot zijn dood "liefdevol is verzorgd."

Als een ware troubadour begeleidde Lenny zichzelf op de gitaar terwijl ze De troubadour, het nummer waarmee ze namens Nederland in 1969 het Eurovisiesongfestival won, ten gehore bracht. De aanwezige ouderen zongen vanaf hun balkonnetjes enthousiast mee, tot groot genoegen van de troubadour. "Zo dankbaar om te doen."