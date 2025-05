Juntaleider Burkina Faso toegezongen door AI-versie van Beyoncé en Justin Bieber, maar mensen zien het verschil niet meer

Stel je voor: Beyoncé die met haar gouden stem een Afrikaanse legerleider bezingt, Justin Bieber die hem de “uitverkorene” noemt en zelfs R. Kelly die vanuit de gevangenis een ode brengt aan een generaal uit Burkina Faso. Welkom in de absurde realiteit van kunstmatige intelligentie anno 2025.

De man om wie alles draait is Ibrahim Traoré, de jonge juntabaas van Burkina Faso. In de echte wereld kwam hij aan de macht via een staatsgreep. In de AI-wereld is hij een soort kruising tussen Mandela en een Marvel-held. Dankzij geavanceerde deepfakes overspoelen nu tientallen videoclips YouTube waarin Traoré als redder van het volk wordt bezongen. En dat gebeurt met stemmen die sprekend lijken op ’s werelds grootste artiesten.

“Hij heeft het hart, hij heeft de vibe”, zingt Rihanna in een kunstmatige uithaal. “Hij is de stem van het volk, de uitverkorene”, vervolgt Justin Bieber. Het is catchy, professioneel geproduceerd en 100 procent nep.

Toch zien miljoenen mensen het onderscheid niet meer. De hype rond Traoré is uitgegroeid tot een digitaal fenomeen. Zijn beeltenis siert TikToks, protestborden, Instagram-reels en zelfs schilderijen in Jamaica.

De Russische remix

De sterstatus van Traoré komt niet uit het niets. Na felle kritiek van een Amerikaanse generaal over goudreserves en militaire onderdrukking, sloeg de pro-Traoré-campagne ineens op hol. Volgens analist Ebenezer Obadare is dat geen toeval: “De woorden van Langley spelen al die gevoelens in de kaart. En daar tegenover staat een Afrikaanse leider zoals Traoré, die juist een vuist tegen hen maakt.”

Die vuist wordt stevig ondersteund door Moskou. Sinds Frankrijk zijn troepen terugtrok, leveren de Russen niet alleen wapens en training, maar ook media-advies en propaganda. “Rusland speelt een belangrijke rol in de persoonlijkheidscultus die rondom Traoré is opgetuigd”, zegt Obadare. Op Russische platforms worden zowel Poetin als Traoré als bevrijders opgevoerd. En de AI-tools maken het allemaal net even geloofwaardiger.

De schaduwzijde van slimme tech

En daar wringt het. Want AI kan verbluffende dingen doen, maar ook gevaarlijke. Nepvideo’s en fake-beroemdheden kunnen leiden tot échte verheerlijking van een regime waar kritiek niet zonder risico is. In Burkina Faso neemt het geweld toe en wie zich uitspreekt loopt kans op opsluiting of erger.

Kunstmatige intelligentie mag dan knap zijn, het vervaagt grenzen. Tussen feit en fictie. Tussen verzet en verheerlijking. En als wereldsterren ineens oorlogszuchtige leiders bezingen, mogen we best even achter onze oren krabben. Zelfs als het nep is.