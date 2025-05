Afvalpillen zoals Ozempic blijken net zo effectief bij voorkomen van kanker als andere behandelingen tegen overgewicht

Uit langlopend Israëlisch onderzoek blijkt dat moderne afvalmedicijnen net zo goed beschermen tegen kanker als een operatie.

Wetenschappers volgden ruim 6.000 patiënten met zowel overgewicht als diabetes gedurende zeven jaar. De helft onderging een maagverkleining, de andere helft kreeg afvalmedicatie uit de groep GLP-1-remmers. Deze medicijnen, waaronder het bekende Ozempic, helpen bij het verminderen van eetlust.

Tot nu toe werd gedacht dat een maagverkleining de beste bescherming bood tegen kankersoorten die samenhangen met overgewicht. Mensen die zo'n operatie ondergaan, vallen namelijk veel meer af, gemiddeld 31 procent van hun gewicht, tegenover 13 procent bij de medicijngroep.

Beide groepen krijgen even vaak kanker

Maar wat blijkt? Ondanks het verschil in gewichtsverlies kregen beide groepen ongeveer even vaak kanker. Dit suggereert dat de afvalmedicijnen nog andere positieve effecten hebben op het lichaam, naast alleen gewichtsverlies. De onderzoekers denken dat de medicijnen mogelijk ontstekingen in het lichaam verminderen, wat het risico op kanker verkleint.

Dit inzicht is extra belangrijk omdat overgewicht een van de belangrijkste vermijdbare oorzaken van kanker is. Het gaat dan om verschillende soorten tumoren, waaronder borst-, darm- en alvleesklierkanker.

Nieuwe generatie mogelijk nog krachtiger

De studie werd uitgevoerd met een oudere generatie afvalmedicijnen. Nieuwere middelen zijn nog krachtiger, wat zou kunnen betekenen dat ze mogelijk nog beter beschermen tegen kanker. Neem dat wel met een korrel zout: er is meer onderzoek nodig om dat aan te tonen.

De onderzoekers zeggen dat mensen die al een maagverkleining hebben gehad zich geen zorgen hoeven te maken. Beide behandelingen blijken effectief in het verlagen van het kankerrisico. De nieuwe kennis geeft vooral meer keuzevrijheid aan mensen die nog een behandeling moeten kiezen.