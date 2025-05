Hoeveel mensen geloven er nog in god wereldwijd?

Voor veel mensen op de wereld speelt religie nog steeds een centrale rol in het dagelijks leven. Uit een recent onderzoek van Statista, uitgevoerd tussen januari 2024 en maart 2025, blijkt dat de meest religieuze landen voornamelijk te vinden zijn in Afrika en het Midden-Oosten.

In landen als Pakistan, Egypte en Nigeria gaf maar liefst 99 procent van de volwassen respondenten aan een religie aan te hangen. Deze landen voeren daarmee de lijst aan als het gaat om religieuze overtuiging onder volwassenen. Ook in veel andere Afrikaanse en Midden-Oosterse landen ligt het percentage gelovigen bijzonder hoog.

Aan de andere kant van het spectrum staat China. Slechts 17 procent van de ondervraagde volwassenen gaf aan religieus te zijn, waarmee het land de meest seculiere natie ter wereld is. Dit lage percentage is niet verrassend, aangezien religieuze uitingen jarenlang werden onderdrukt onder het communistische bewind.

Ook andere Aziatische landen zoals Vietnam, Japan, Zuid-Korea en Hongkong scoorden laag op religieuze betrokkenheid, al liggen hun cijfers wel wat hoger dan die van China.

Europese verdeeldheid

In Europa zijn de verschillen opvallend. Tsjechië is het minst religieuze land, met slechts 30 procent van de bevolking die zichzelf als gelovig bestempelt. Deze lage betrokkenheid hangt deels samen met het communistische verleden van het land, al begon de afkeer van de kerk daar al eerder in de geschiedenis.

In Oost-Europa zijn de religieuze overtuigingen sterker bewaard gebleven, ondanks een soortgelijk socialistisch verleden. Landen als Roemenië, Servië en Litouwen tonen nog altijd een hoge mate van religieuze betrokkenheid. Polen – de geboortegrond van paus Johannes Paulus II – springt eruit als een van de meest religieuze landen in de regio.

In West-Europa valt Ierland op als het meest religieuze land, terwijl in Zuid-Europa vooral Griekenland, Italië en Portugal hoge percentages gelovigen kennen. Nederland behoort traditioneel tot de meest seculiere landen van Europa.

Zuid-Amerika scoort hoog, Canada is uitzondering in het Noorden

In Noord- en Zuid-Amerika zijn Peru en Brazilië de uitschieters met elk meer dan 80 procent religieuze inwoners. Hoewel andere landen in de regio iets lager scoren, blijft religie ook daar sterk aanwezig. Canada vormt een uitzondering: hier ligt het percentage religieuze volwassenen aanzienlijk lager dan bij de meeste andere Amerikaanse landen.

Het onderzoek laat zien hoezeer de mate van gelovigheid wereldwijd uiteenloopt – van bijna universeel tot nauwelijks aanwezig – en hoe cultuur, geschiedenis en politiek hier een belangrijke rol in spelen.