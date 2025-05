Onder Antarctica bevindt zich een tot nu toe grotendeels onontdekte wereld

Terwijl pinguïns boven op het ijs vrolijk rondwaggelen, bevindt zich diep onder het oppervlak van Antarctica een waar verloren continent. Wetenschappers hebben de voorbije jaren een compleet verborgen wereld ontdekt, compleet met meren, oerbacteriën en zelfs sporen van wat ooit een tropisch regenwoud was.

De witte woestijn die we kennen als Antarctica blijkt een deken te zijn die een schat aan geheimen verbergt. Onder een ijslaag van gemiddeld twee kilometer dik gaat een landschap schuil dat meer weg heeft van een andere planeet dan van onze vertrouwde aarde

Neem bijvoorbeeld de ondergrondse meren. Maar liefst vierhonderd van deze waterreservoirs liggen verstopt onder het ijs. Het grootste meer, Lake Vostok, ligt verscholen onder een ijslaag van vier kilometer dik. Door de extreme druk van al dat ijs leven daar mogelijk zelfs minuscule microben die nergens anders op aarde voorkomen.

Ook stroomt er een compleet netwerk van rivieren onder het ijs. En die gedragen zich behoorlijk eigenaardig: door de enorme druk van het bovenliggende ijs kunnen ze zelfs bergopwaarts stromen.

Ooit was er een regenwoud

Een van de meest verrassende vondsten is echter een stuk barnsteen, een fossiel dat vertelt over een ver verleden waarin Antarctica een warm paradijs was. Negentig miljoen jaar geleden was het continent bedekt met gematigd regenwoud. Onderzoekers verwachten nog meer van zulke tijdcapsules te vinden tijdens toekomstige expedities.

Maar het is niet allemaal even spectaculair onder het ijs. Het grootste deel bestaat gewoon uit graniet en andere gesteenten. Wel ligt een flink deel van West-Antarctica onder het zeeniveau, en dat maakt het gebied kwetsbaar. Als het ijs smelt, zal de oceaan deze gebieden vullen als een grote kom. Dit proces is al begonnen.