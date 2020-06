Biograaf Fernando Ricksen: “Hij snoof en dronk terwijl hij ALS had”

Fernando Ricksen overleed op 18 september vorig jaar aan de gevolgen van ALS. Er verscheen al een boek over de voormalig profvoetballer, maar zijn biograaf komt nu met een vervolg dat vanaf 9 juni te koop is.

‘De finale strijd’ is volgens schrijver Vincent de Vries “een bizar dagboek geworden van Fernando’s strijd tegen ALS.” In het eerste boek ging het vooral over zijn voetbalcarrière die bol stond van seks, drugs en drank. Ook in het vervolg speelt drugs een rol. “Eigenlijk is dat nooit opgehouden met Fernando. Ik mag de conclusie wel trekken dat hij naast ALS ook ADHD had en verslaafd was,” aldus De Vries.

“Ik kwam er op een gegeven moment bijvoorbeeld achter dat hij weer cocaïne snoof en dronk op het moment dat hij al een jaar ALS had. Op het moment dat Vechtlust uitkwam, was hij nog clean, maar kennelijk kon hij het daarna niet verkroppen dat hij vanwege ALS moest stoppen als jeugdtrainer bij Fortuna Sittard. Hij is toen gevlucht in oude gewoontes. Zijn vrouw wist dat en zei: ‘Ik kan altijd zo fijn met hem praten als hij coke heeft gesnoven, hij is dan zo eerlijk en rustig’. Kenmerkend voor mensen met ADHD die coke snuiven. Op een gegeven moment was hij echter fysiek niet meer in staat om te snuiven, dus dat hield gewoon op. Hij heeft nog wel een tijd geblowd, gedronken en weeddruppels geslikt.’’

De Vries sprak hem niet aan op zijn gedrag. “Stichting ALS adviseert mensen die de ziekte krijgen om alles heel rustig aan te doen en hun leven compleet anders in te richten. Fernando deed het tegenovergestelde en leefde nog zes jaar, in plaats van de vier maanden die hij kreeg van de artsen. Dan nog: wat had ik moeten zeggen? ‘Fernando, doe een beetje rustig aan, denk aan je gezondheid’?’’