Rachel Hazes: ‘Dré heeft mediastorm over zichzelf afgeroepen’

Rachel Hazes heeft zich zaterdagavond eerlijk uitgelaten over het veelbesproken liefdesleven van haar zoon André. De zanger wisselde de moeder van zijn zoontje André, Monique Westenberg, in voor Bridget Maasland, om na een paar maanden de Boulevard-presentatrice weer aan de kant te schuiven voor Monique.

"Dré heeft het natuurlijk ook wel een klein beetje over zichzelf afgeroepen natuurlijk," antwoordt Rachel als RTL Boulevard haar vraagt wat zij vindt van de mediastorm. "Als jij iedere dag alles post op Instagram, hè... je hoeft ook niet alles te laten zien." Dat ze het wel jammer vindt dat haar zoon niet meer met Bridget gaat, is duidelijk. "Ik draag Bridget een warm hart toe. Ik had met haar een hele leuke tijd en dat heb ik nog steeds."

Dat Rachel minder te spreken is over haar huidige schoondochter Monique, benadrukt ze nogmaals. "Al wordt hij 100 jaar met die vrouw, prima. Ik gun hem zijn geluk. Ik heb niet zoveel met Monique," geeft Rachel toe. "Sorry, kon ik maar wel komedie spelen, dan was het allemaal makkelijker geweest. Het is een goede vrouw, alleen het is niet aan mij. Ik hoef er niet mee samen te wonen."