J.K. Rowling onder vuur om uitspraken over seks op Twitter

De Britse schrijfster J.K. Rowling heeft het op Twitter flink te verduren gekregen na een aantal uitspraken over seks en transgenders. Het begon allemaal met haar reactie op een artikel over menstruatie.

Volgens Rowling werd er in het artikel nogal moeilijk gedaan over de benaming van 'mensen die menstrueren.' Ze vroeg zich hardop af of er geen simpeler woord was (volgens haar het woord 'vrouwen') om dat soort mensen te beschrijven. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren.

Rowling ging vervolgens in een nieuwe serie tweets verder over het concept van seks. "Als seks niet echt is, dan is er ook geen aantrekkingskracht tussen hetzelfde geslacht. Als seks niet echt is, dan wordt de werkelijkheid van vrouwen wereldwijd uitgewist. Ik hou van transgender mensen, maar het concept van seks uitwissen haalt ook het vermogen van velen weg om inhoudelijk na te denken over hun leven."

De Harry Potter-schrijfster vervolgt: "Ik respecteer het recht van iedere transgender om te leven op een manier die voor hen goed voelt. Ik zou achter jullie staan als jullie gediscrimineerd worden omdat jullie transgender zijn. Maar aan de andere kant is mijn leven gevormd door vrouwelijk te zijn. Ik geloof niet dat het hatelijk is om dat te zeggen."