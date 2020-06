Barbra Streisand: Trump is een gevaar voor de samenleving

Showbizz veteraan Barbra Streisand stak haar onvrede over president Donald Trump niet onder stoelen of banken, tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst voor Joe Biden waarbij onder meer ook Jennifer Hudson en John Legend aanwezig waren. Biden is, zo goed als zeker, de Democratische presidentskandidaat die het tegen Trump gaat opnemen in de strijd om een plek in het Witte Huis. Een strijd die volgens Streisand een gelopen zaak is, meldt Deadline.

"Bedenk eens hoeveel levens hij, Trump, had kunnen redden als hij eerder in actie was gekomen en had geluisterd naar deskundigen wat betreft het coronavirus. Samengevat: Donald Trump is een groot gevaar voor onze gezondheid en wij kunnen het onszelf als land niet langer veroorloven om nog eens vier jaar op deze manier door te gaan. Nog eens vier jaar vol leugens en bedrog. Dat willen niet alleen wij, maar ook de rest van de wereld, niet meer," aldus Streisand.

"Het laatste dat we nu nodig hebben, is een president die mensen persoonlijk aanpakt en vernedert. En die volledig zijn eigen gang gaat, zonder zich aan welke regel dan ook te houden. Trump is mentaal gezien totaal ongeschikt voor het presidentschap en daarbij heeft hij nog nooit gehoord van enig moreel kompas."