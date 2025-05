Qatar doet Trump een superdeluxe vliegtuig cadeau: Mag dat wel?

Qatar overweegt een superdeluxe Boeing 747-8, ter waarde van circa 400 miljoen dollar, aan de Amerikaanse president Donald Trump te schenken als tijdelijk presidentieel vliegtuig (Air Force One). Dit voorstel komt voort uit de forse vertragingen bij Boeing: de nieuwe Air Force One-toestellen worden pas in 2027 of zelfs 2029 verwacht, terwijl de huidige toestellen al ruim dertig jaar oud zijn. Trump uitte herhaaldelijk zijn frustratie over deze vertragingen en bezocht het Qatarese toestel eerder dit jaar in Florida

Het plan is dat het vliegtuig eerst aan het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt geschonken, waarna de luchtmacht het geschikt maakt voor presidentieel gebruik. Trump zou het toestel gebruiken tot het einde van zijn ambtstermijn, waarna het overgaat naar zijn presidentiële bibliotheek. Juridisch roept dit voorstel veel vragen op, omdat de Amerikaanse grondwet (de 'Foreign Emoluments Clause') het aannemen van geschenken van buitenlandse regeringen door Amerikaanse functionarissen verbiedt zonder toestemming van het Congres. Advocaten van het Witte Huis en het ministerie van Justitie stellen echter dat deze constructie legaal is, omdat het geschenk niet direct aan Trump maar aan de overheid wordt aangeboden en pas later aan zijn bibliotheek wordt overgedragen.