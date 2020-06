Kritiek op Máxima: “Schandalig hoeveel kleren zij koopt in België”

Het is “schandalig dat koningin Máxima 95% van haar kledingbudget over de grens uitgeeft”, vindt de royalty- en modejournaliste Josine Droogendijk (29), die van het volgen van de koninklijke garderobe haar levenswerk heeft gemaakt. In een interview met het blad Villamedia verwijt ze de koningin hoofdzakelijk Belgische mode te kopen. Ze draagt heel veel van modehuis Natan ook koningin Mathilde al jarenlang tot zijn vaste klanten mag rekenen. Bovendien komen ook de meeste hoeden van Máxima België: ontwerpen van Fabienne Delvigne zijn al jarenlang haar favoriet.

Koningin Máxima zou echter beter wat vaker naar Nederlandse mode-ontwerpers kijken, meent de modejournaliste. “Couturier Addy van den Krommenacker heeft vorig jaar een doorstart gemaakt. Waarom bestelt ze geen avondjurk bij hem?” Ze stelt bovendien ook vraagtekens bij de hoeveelheid kleding en outfits van Máxima. “Ik benoem het wel als Máxima haar vijftiende nieuwe rode jas draagt. Want, waren die vorige veertien dan niet goed genoeg?”