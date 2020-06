Angelina Jolie: ik scheidde van Brad Pitt voor mijn kinderen

De entertainmentwereld schudde op haar grondvesten toen Angelina Jolie en Brad Pitt in 2016 bekendmaakten dat ze gingen scheiden. Anno 2020 doet Angelina in Vogue India een boekje open over waarom zij en Brad uit elkaar gingen.

"Ik scheidde voor de gezondheid van mijn gezin", vertelt Angelina, waarbij ze refereert aan haar kinderen Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) en de 11-jarige tweeling Vivienne en Knox. "Het was de juiste beslissing. Ik wil me blijven focussen op hun herstel."

Het is niet vaak gebeurd dat Angelina zich over haar scheiding met Brad geuit heeft. Volgens de actrice hebben buitenstaanders daar soms misbruik van gemaakt. "De kinderen zien leugens over zichzelf in de media, maar ik herinner hen eraan dat ze hun eigen waarheid kennen en zichzelf kennen. Sterker nog, het zijn zes zeer moedige, sterke jonge mensen."