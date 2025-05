Untitled article

Geboren in Douala, Kameroen in 1967, was Koyo Kouoh's reis naar een van de meest invloedrijke figuren in de kunstwereld worden onconventioneel en opmerkelijk. Nadat ze op 13-jarige leeftijd naar Zwitserland verhuisde, studeerde ze aanvankelijk bedrijfskunde en bankwezen voordat ze een carrière in de financiële sector afwees, met de woorden: "Winst interesseert mij fundamenteel niet" In plaats daarvan werkte ze met migranten vrouwen als maatschappelijk werker voordat ze zich geleidelijk onderdompelde in de kunstwereld, waar haar meertaligheid (vloeiend in Frans, Duits, Engels, Italiaans en wat Russisch) haar hielp om haar internationale aanwezigheid op te bouwen.

Kouoh's wereldwijde impact werd bevestigd door de oprichting van Raw Material Company in Dakar in 2008, een onafhankelijk kunstcentrum dat uitgroeide tot een hoeksteen van het culturele landschap van West-Afrika 3 . Als uitvoerend directeur en hoofdcurator van Zeitz MOCAA in Kaapstad sinds 2019, transformeerde ze het tot een wereldwijd knooppunt voor Afrikaanse kunst. Haar curatoriële visie strekte zich uit tot grote internationale platforms zoals Documenta, de Carnegie International en de 1-54 Contemporary African Art Fai. Kouoh werd vooral geprezen voor haar baanbrekende tentoonstelling in 2022 "When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting", die westerse kunstnarratieven uitdaagde en haar positioneerde als "een van de belangrijkste en meest invloedrijke figuren op het internationale kunsttoneel", waardoor haar benoeming tot curator van de Biënnale van Venetië een logische bekroning was van haar grensverleggende carrière.