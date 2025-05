Nieuwe studie ontdekt: mensen geven licht en het verdwijnt als we sterven

Bizar maar waar: mensen geven licht. En dat is zichtbaar voor wetenschappers. Als we sterven, dooft het uit.

Onderzoekers van de University of Calgary en de National Research Council of Canada deden een bijzonder experiment met muizen en bladeren van twee plantensoorten. Wat ze zagen, was ronduit spectaculair: levende cellen gloeien. En dat gloeien stopt zodra het leven uit het lichaam is.

Een subtiel maar echt licht

De wetenschappers spreken van ‘ultrazwakke fotonemissie’ (UPE): minuscule lichtdeeltjes die door levende cellen worden uitgestraald. Het is geen magisch aura, maar puur natuurkundig – al lijkt het haast bovennatuurlijk. In het experiment werden muizen eerst levend in een volledig donkere ruimte gelegd, waar gevoelige camera’s hun subtiele licht registreerden. Daarna werden ze geëuthanaseerd en opnieuw een uur lang gefotografeerd. Het verschil was overduidelijk: de overleden muizen straalden vrijwel geen licht meer uit.

Ook planten gloeiden zichtbaar, vooral na verwonding of blootstelling aan stressvolle stoffen. Blijkbaar speelt ‘cellulaire stress’ hierbij een hoofdrol. Bij stress – zoals door hitte, toxines of een tekort aan voeding – produceren cellen reactieve zuurstofsoorten. Die kunnen reageren met vetten en eiwitten, en daarbij lichtflitsjes veroorzaken.

Licht als gezondheidsmeter

Dat betekent volgens de onderzoekers dat dit licht misschien een manier kan worden om gezondheid te meten. Zonder prikken, snijden of scannen. Gewoon door te kijken of en hoe iets straalt. “Onze resultaten tonen aan dat de fotonen vóór en na het overlijden meetbaar verschillen”, schrijven ze.

Hoewel het idee van bioluminescentie in het verleden vaak werd afgedaan als zweverig of paranormaal, is het volgens deze wetenschappers allesbehalve dat. En het opent deuren naar toepassingen waar artsen en biologen van dromen: van het meten van stress bij planten tot het vroeg opsporen van ziektes bij mensen.

Natuurlijk zijn we (nog) niet zo ver dat we straks in het donker gaan kijken of iemand straalt van gezondheid. Maar wie weet... Misschien schuilt er toch een kern van waarheid in het oude gezegde dat iemand straalt.