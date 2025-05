Franse ‘superflitspalen’: één flits, tot 540 euro boete

Frankrijk introduceert in 2025 nieuwe ‘superflitspalen’ die meerdere verkeersovertredingen tegelijk kunnen vastleggen. Eén passage langs zo’n paal kan resulteren in een boete tot 540 euro.

Wat meten deze flitspalen?

De camera’s registreren vier overtredingen: te hard rijden, onvoldoende afstand houden, geen gordel dragen en telefoongebruik achter het stuur. Elke overtreding kost 135 euro; bij vier tegelijk dus 540 euro.

Waar komen ze te staan?

Vooral in stedelijke gebieden worden minstens 500 flitspalen geüpgraded. In totaal zijn er straks meer dan 4.000 vaste controles in Frankrijk.

Waarom deze vernieuwing?

De overheid wil de verkeersveiligheid verhogen, maar critici vrezen vooral meer boetes en onterechte sancties.

Tips voor vakantiegangers

Let extra op in steden.

Houd je aan alle verkeersregels.

Boetes worden automatisch naar huis gestuurd, ook naar het buitenland.

Samenvatting

De kans op een hoge boete bij één flits is flink toegenomen. Wees dus extra alert op de Franse wegen!