Gerard Cox: racisme is ons aangepraat

Gerard Cox vindt het onzin dat premier Mark Rutte spreekt over "systematisch racisme" in de Nederlandse samenleving. Volgens de 80-jarige voormalig cabaretier en acteur is Nederland een paradijs. "Dat racisme, dat hebben we ons allemaal maar laten aanlullen", zegt hij in De Telegraaf.

"Witte mensen zijn opeens allemaal racist. Blank mag je niet meer zeggen, sinds een of ander trutje daar een boekje over heeft geschreven. Deze onzin komt allemaal uit Amerika, waar zeker van alles aan de hand is. En hier misschien ook wel, maar het is niet te vergelijken", vindt Cox. "Hier hebben toch nooit in het park bankjes gestaan met bordjes 'alleen voor blanken'? Dát is racisme."

Cox denkt dat in Nederland misschien wel sprake van discriminatie is, maar racisme ziet hij niet. "Nederland is een paradijs. Perfect is het niet en zal het ook nooit worden. Maar volmaakter dan hier, vind je het nergens anders op de hele wereld."

Vertrutting

De Rotterdammer stoort zich ook aan het feit dat door het racismedebat sommige sketches of tv-series opeens niet meer kunnen. "Ik vind het absurd gelul dat zulke satire niet meer zou mogen. Je moet alles kunnen zeggen. Er wordt gezegd dat het voortschrijdend inzicht is. Ik denk: het is voortschrijdende vertrutting."

Cox vreest dat het niet meer goed komt. "Al hoop ik dat het toch een golfbeweging betreft, die over een jaar of tien weer voorbij is. Dan ga ik dat nog wel meemaken."