Arjen Lubach veroorzaakt verwarring met Instagrampost

Arjen Lubach heeft voor flink wat verwarring gezorgd met een foto die hij maandag op Instagram plaatste. Op de foto is de tekst 'eenentwintig augustus' te lezen.

Veel volgers dachten hieruit op te maken dat het twaalfde seizoen van het populaire Zondag met Lubach dan zou beginnen, maar dit lijkt niet zo te zijn. De genoemde datum valt namelijk op een vrijdag. Ook wordt gespeculeerd over een onthulling met betrekking tot Wie is de Mol, waar de 40-jarige presentator in 2010 aan meedeed.

Het blijft gissen totdat Lubach met een verklaring komt. De presentator geniet nu nog van een welverdiende vakantie.