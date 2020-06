Kasper van Kooten gaat optreden in Transavia-vliegtuig

Cabaretier Kasper van Kooten gaat optreden in een Transavia-vliegtuig. Hij vliegt woensdagochtend mee met een vlucht van Rotterdam The Hague Airport naar Malaga. Aan boord zal Van Kooten voor pakweg honderd mensen een speciale voorstelling van zo’n 20 minuten spelen, een 'Fly-out'. Hij doet dit op uitnodiging van Transavia. De vliegmaatschappij benaderde de acteur na een oproep op Linked-in waarin hij een oproep deed voor alternatieve podia omdat veel theaters nog gesloten zijn. Het bericht werd bijna een miljoen keer gelezen. Het steekt veel artiesten dat er momenteel maar dertig mensen in een theater mogen terwijl vliegtuigen volgens de coronamaatregelen wel vol mogen zitten. Transavia wil met de opmerkelijke uitnodiging de cultuursector steunen. "Ik ga aan het begin van het toestel staan", vertelt Van Kooten. "Ik heb een speciale conference gemaakt over op vakantie gaan." De reizigers worden van tevoren per e-mail op de hoogte gesteld van het verrassingsoptreden. De cabaretier houdt zich tijdens de reis uiteraard aan de coronarichtlijnen van de overheid. Er zullen aan het begin van het gangpad, waar hij gaat staan, twee rijen leeg gehouden worden en hij spreekt met een plastic kap op zijn hoofd die sommige kappers tegenwoordig veiligheidshalve ook gebruiken. Van Kooten mag zijn voorstelling beginnen als het toestel rustig hoog in de lucht hangt en hij moet weer stoppen voordat de voorbereidingen voor de landing worden getroffen. Eerder deze maand kondigde zanger Tim Akkerman aan een concert in een vliegtuig te gaan geven, maar dat bleek om een grap te gaan. Dat is in het geval van Van Kooten niet het geval, zo benadrukt hij.