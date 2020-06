Wesley Sneijder openhartig over alcoholgebruik: “De wodka was mijn grootste vriend”

Wesley Sneijder doet een boekje open over zijn overmatige alcoholgebruik. In zijn biografie die vrijdag in de winkel ligt, vertelt de recordinternational over zijn ‘vriend’ de wodkafles en hoe hij overal mee wegkwam.

Voetbal International kreeg alvast inzage in delen van het boek dat eenvoudigweg ‘Sneijder’ heet. In 2007 vertrok de oud-voetballer naar Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad zette hij flink de bloemetjes buiten. “Ik was jong en genoot van het succes en de aandacht”, vertelt Wesley. “Geen drugs, maar wel drank en rock-‘n-roll.”

In het boek, dat is geschreven door Kees Jansma, vertelt Wesley dat het daar fout ging. “Je wordt aanbeden als Real-speler”, verklaart hij. “Alles wat je uitvreet wordt met de mantel der liefde bedekt.”

Al ‘rolde hij over straat’ en gaf hij ‘duizenden euro’s uit’ op een avond, het werd opgelost. “Ik kan niet zeggen dat ik voldoende weerstand bood.” Zijn eerste huwelijk liep mede daardoor op de klippen. “Ik bleef alleen achter en zag die kleine, Jessey, veel minder. Klote.”

Sneijder had ‘genoeg vrienden om vrije tijd mee door te brengen’. “Ik had alleen niet in de gaten dat de fles wodka mijn grootste vriend werd”, zegt hij. Zelf meent hij dat de drank geen effect had op zijn voetbalprestaties. “Ik ben een ijzersterk mannetje, hè? Ik stond de volgende morgen gewoon weer goed op. Tja, zo ben ik.” Achteraf kijkt hij daar anders naar. “Ik loog mezelf voor dat het goed ging (…) Ik dacht ook dat niemand het doorhad.”