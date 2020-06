Ontslagen huishoudster boos op Meilandjes: “Je weet niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt”

Huishoudster Nadège Coffinet doet een boekje open over de familie Meiland. Ze werd ontslagen, omdat er geen werk meer was door de coronacrisis, maar zegt nu dat ze slecht behandeld werd door de Meilandjes.

Achter de schermen zou het er een stuk minder leuk aan toe gaan. Volgens Nadège heeft de familie ‘geen gevoel’. “Vandaag ben ik erg teleurgesteld,” schrijft ze op Facebook. “Ze lieten me terug naar huis gaan en gaven me de schuld, omdat ik niets deed! Terwijl ik zogenaamd deel uitmaakte van hun familie.”

Nadège zou stoppen met werken als de familie Meiland terug naar Nederland zou gaan aan het eind van het jaar. Ze was dan ook verbijsterd toen ze zomaar op een middag naar huis werd gestuurd. “Je weet niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt”, aldus Nadège. “Het zijn mensen die geen gevoelens hebben, in tegenstelling tot wat ze zeggen!” Ze spreekt van ‘een toneelstukje voor tv’.

Volgens de Meilandjes is het allemaal heel anders gegaan. Martien: “Het is spijtig om te lezen. Ik heb het ook maar gelezen in de kranten. We hebben haar zelfs nog een parketvloer cadeau gedaan voor haar keuken. Dan kan ze toch niet zeggen dat we niets om haar gaven? Maar ik kan moeilijk elke werknemer op mijn rug meenemen naar Nederland.’’