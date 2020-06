Ging Fidan Ekiz in Op1 te ver tijdens gesprek met Wilfred Genee?

Bij Op1 was zondagavond Wilfred Genee te gast om te praten over de ophef rond VI. Centrale vraag was: hadden de heren mee moeten gaan in de hetze die ontstond of voet bij stuk moeten houden? Fidan Ekiz, die samen met Jeroen Pauw het programma presenteerde, vond duidelijk het laatste. Haar opmerkingen houden online de gemoederen bezig.

Ze noemde de actie van Arie Boomsma om adverteerders op te roepen zich terug te trekken ‘nazigedrag’ en vond de grap van Johan Derksen over Akwasi ‘een goede grap’. “Waarom heb je niet gezegd: ’Dit gaat te ver. Wij voelen nooit de noodzaak om ons te verantwoorden?’ begint de presentatrice. “Johan Derksen maakte een grap, die ik eerlijk gezegd ook nog wel grappig vond. Hij had daar volgens mij geen enkele racistische intentie mee. Waarom is er op dat moment niemand die zegt: ’We gaan ons niet verantwoorden, dat hebben we nog nooit gedaan. Waarom zouden we meegaan in die bangmakerij?”

Genee moet haar uitleggen dat tijden veranderd zijn en dat je rekening moet houden met het ‘sentiment dat op een gegeven moment speelt’. IC-arts Diederik Gommers die ook aan tafel zat verwoordt het duidelijk: “Het gaat niet meer over de intentie. De intentie is altijd goed. We durven nu tegen elkaar te zeggen dat je het gewoon niet meer zegt, dat dit soort dingen gewoon niet meer kan. En dan kunnen we zeggen dat Johan Derksen op leeftijd is, maar dit valt gewoon niet goed te praten. Hij had gewoon sorry moeten zeggen.”

Een presentor hoort kritische vragen te stellen en het gesprek in goede banen te leiden. Je platte stokpaardjes berijden doe je maar in je eigen tijd.



Gelukkig greep Diederik Gommers in. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) June 28, 2020

Het gesprek bij @op1npo was een dieptepunt. Fidan vliegt door de rechtse bocht door Arie Boomsma en anderen weg te zetten als NSB’ers. Ze houdt een monoloog over Derksen als het ware slachtoffer en noemt zijn racistische grap ‘goed’. Ontluisterend en ongepast. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) June 28, 2020

Waar komt het idee vandaan dat ‘we met z’n allen Johan Derksen jarenlang wel leuk vonden?’ Ik vond ‘m altijd al het prototype van een Nederlandse hork, vol met foute grappen en een buitengewoon lichtgeraakt ego.



Dat vonden sommigen leuk.

Anderen weer niet, dus — hans laroes (@hanslaroes) June 27, 2020

Man, man, man! Bij #op1 wil Wilfred Genee gewoon capituleren voor de externe druk van BLM. Fidan: bang voor je baantje, Wilfred Genee? Goed bezig Fidan. — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) June 28, 2020

Mooi. Jeroen Pauw is hard voor Wilfred Genee bij #op1: “je deed alsof je zelf helemaal niet bij #veronicainside hoorde!” Juiste constatering. — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) June 28, 2020