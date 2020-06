“Prins Harry heeft het zwaar in Los Angeles”

Prins Harry heeft het niet makkelijk met zijn vertrek naar de andere kant van de wereld. Vooral toen bij zijn vader, prins Charles, het coronavirus werd vastgesteld, had hij het zwaar, schrijven royaltywatchers Andy Tillet en Dylan Howard in hun nieuwe boek ‘Royals at War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor’.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle stapten eerder dit jaar uit het Britse koningshuis en vertrokken met hun zoontje Archie naar Los Angeles, waar Meghan vandaan komt. Toen zijn vader besmet was, besefte de voormalige royalty dat hij heimwee had. “Hij wilde bij zijn familie zijn, maar dat ging niet vanwege de lockdown”, staat er in het boek. “Daarbovenop heeft hij ook nog eens vliegangst, die hij telkens moet overwinnen wanneer hij de lange oversteek van Groot-Brittannië naar de Verenigde Staten maakt.”

Meghan zou haar echtgenoot enorm steunen, maar de overgang is zwaarder dan verwacht. Waar Meghan geniet van de glitter en glamour van Hollywood blijft Harry het liefst in de luwte. “Royals zijn het gewend om media-aandacht uit de weg te gaan, terwijl celebs zoals Meghan die juist opzoeken,” klinkt het. Maar Harry zal niet snel terugkeren, vermoeden de deskundigen. “Hij heeft zijn keuze gemaakt. Het zou niet makkelijk zijn om alles nu weer ongedaan te maken.”