Filmtheaters Amsterdam slaan noodkreet

Amsterdamse filmtheaters hebben een brief geschreven aan wethouder Touria Meliani van Cultuur, waarin ze haar oproepen het voortbestaan van kleine bioscopen in de stad te waarborgen. Vooral de niet-gesubsidieerde theaters gaan de coronacrisis niet overleven, aldus de briefschrijvers. "Met zeventien filmtheaters verspreid door de hele stad heeft Amsterdam een rijk arthouse aanbod", schrijven Aydin Dehzad, Tobias de Jong en Peter Isaak van het Filmvertoners Overleg Amsterdam. "Slechts een kleine selectie van de filmtheaters zijn meerjarig gesubsidieerd: Rialto, Ketelhuis, Eye, De Balie en De Melkweg. De rest is onafhankelijk." En juist die onafhankelijke theaters zijn niet voldoende in het vizier van de gemeente, vinden ze. De versoepelingen van de coronaregels die per 1 juli in zijn gegaan, zullen de filmtheaters niet helpen om overeind te blijven. Hun zalen zijn te klein. "Door de anderhalve meter afstand blijven zij per 1 juli nog altijd slechts op zo’n 25 tot 30 procent van hun capaciteit opereren. Dit resulteert in een verwacht netto omzetverlies van 45 tot 55 procent in 2020." De briefschrijvers vragen de wethouder om meer geld. Filmtheather The Movies in Amsterdam gaf eerder al aan op omvallen te staan. In de stad is een petitie die oproept het theater te behouden meer dan 30.000 keer ondertekend. De gemeente heeft aangegeven te willen kijken naar mogelijkheden om de noodlijdende bioscoop te helpen.