Politie pakt belager René van der Gijp op

De politie heeft een 21-jarige man uit Ridderkerk aangehouden die wordt verdacht van de mislukte overval op René van der Gijp eind april in Dordrecht. Dat meldt het AD.

Van der Gijp werd destijds voor zijn woning belaagd door drie gemaskerde mannen terwijl hij nog in zijn auto zat. "Ik stond voor het hek en ineens sprongen er drie gasten in een trainingspak en met witte maskers vanuit het niets voor mijn auto en begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan. Ik schrok me de pleuris. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden", zei hij in april bij Veronica Inside. "Ik heb zelfs nog getoeterd. Ik dacht dat ze wel zouden stoppen."

De politie, die niet uitsluit dat er meer aanhoudingen worden verricht, denkt dat de voetbalpersoonlijkheid is opgewacht. Van der Gijp reed weg en kwam met de schik vrij.